Ингрид Ландмарк Тандреволд поднялась с шестой на вторую строчку в общем зачёте Кубка мира

В Хохфильцене (Австрия) прошла женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её результаты изменили расстановку сил в общем зачёте КМ.
Победительница прошедшей гонки француженка Жулия Симон упрочила своё лидерство в рейтинге, а серебряный призёр – норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд поднялась с шестой строчки на вторую, сместив итальянку Лизу Виттоцци.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1 Жулия Симон (Франция) – 310.
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 245.
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 242.
4. Денизе Херрман-Вик (Германия) – 240.
5. Маркета Давидова (Чехия) – 226.
6. Эльвира Эберг (Швеция) – 221.
7. Ханна Эберг (Швеция) – 220.
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 192.
9. Линн Перссон (Швеция) – 189.
10. Доротея Вирер (Италия) – 174.
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