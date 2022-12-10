Ингрид Ландмарк Тандреволд поднялась с шестой на вторую строчку в общем зачёте Кубка мира

В Хохфильцене (Австрия) прошла женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её результаты изменили расстановку сил в общем зачёте КМ.

Победительница прошедшей гонки француженка Жулия Симон упрочила своё лидерство в рейтинге, а серебряный призёр – норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд поднялась с шестой строчки на вторую, сместив итальянку Лизу Виттоцци.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1 Жулия Симон (Франция) – 310.

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 245.

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 242.

4. Денизе Херрман-Вик (Германия) – 240.

5. Маркета Давидова (Чехия) – 226.

6. Эльвира Эберг (Швеция) – 221.

7. Ханна Эберг (Швеция) – 220.

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 192.

9. Линн Перссон (Швеция) – 189.

10. Доротея Вирер (Италия) – 174.