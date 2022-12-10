Динара Алимбекова объяснила, почему Антон Смольский пропустил пасьют в Тюмени

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова объяснила пропуск серебряным призёром Олимпиады-2022 и супругом Антоном Смольским гонки преследования на третьем этапе Кубка России в Тюмени. Алимбекова же, в свою очередь, выиграла пасьют в Тюмени.

«На самом деле Антон плохо чувствовал себя ночью, плохо спал, из-за этого, наверное, где-то и я переживала. Был у меня такой немножко рваный сон. Утром он понял, что, если стартанёт сегодня, это будет лишним. Поэтому готовится к завтрашнему дню. Надеюсь, всё будет хорошо. Да, сегодня я сказала ему, что боролась и за себя, и за него, а завтра будет он за нас», — сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок России, третий этап. Тюмень. Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. (2) Динара Алимбекова (Беларусь) — 32.03,8 (2 промаха).

2. (3) Екатерина Носкова — отставание 0,1 секунды (0).

3. (1) Елизавета Каплина +8,3 (2).

4. (5) Виктория Сливко +1.04,3 (1).

5. (6) Ирина Казакевич +1.20,3 (3).

6. (7) Анастасия Шевченко +1.46,9 (1).

7. (8) Наталья Гербулова +2.10,8 (3).

8. (19) Тамара Дербушева +2.41,0 (1).

9. (27) Анастасия Батманова +2.41,3 (0).

10. (4) Анастасия Гореева +2.47,4 (5).