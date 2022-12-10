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Норвежские биатлонисты со штрафным кругом выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира

Норвежские биатлонисты со штрафным кругом выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира
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В Хохфильцене (Австрия) прошла мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её выиграла сборная Норвегии. Для норвежцев это вторая победа в эстафете подряд.

Биатлон. Кубок мира, второй этап. Хохфильцен. Эстафета, мужчины. 4x7,5 км

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Филип Фьельд Андерсен, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен) — 1:18.02,6 (1 штрафной круг + 7 промахов).
2. Швеция (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг и Себастиан Самуэльссон) – отставание 20,0 секунды (8 промахов).
3. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Роман Рес и Бенедикт Долль) + 28,6 (1 штрафной круг + 5 промахов).

Напомним, сборная России решением IBU отстранена от Кубка мира из-за ситуации на Украине.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
10 декабря 2022, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:18:02.6
2
Швеция
+20.0
3
Германия
+28.6
Комментарии
Новости. Биатлон
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