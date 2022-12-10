Зачёт гонок преследования Кубка мира: Симон укрепила лидерство

Французская биатлонистка Жулия Симон возглавляет зачёт гонок преследования после своей победы в женской гонке преследования в рамках второго этапа Кубка мира, проходящего в Хохфильцене (Австрия).



На второе место в зачёте пасьютов вышла шведская спортсменка Эльвира Эберг, третье место занимает итальянка Доротея Вирер.



Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Зачёт гонок преследования. Женщины



1. Жулия Симон (Франция) – 180 очков.

2. Эльвира Эберг (Швеция) – 110.

3. Доротея Вирер (Италия) – 103.

4. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — 102.

5. Маркета Давидова (Чехия) – 96.

6. Лиза Виттоцци (Италия) – 84.

7. Денизе Херрман (Германия) – 70.

8. Линн Перссон (Швеция) – 70.

9. Ханна Эберг (Швеция) – 67.

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 64.