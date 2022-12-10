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Зачёт гонок преследования Кубка мира: Симон укрепила лидерство

Зачёт гонок преследования Кубка мира: Симон укрепила лидерство
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Французская биатлонистка Жулия Симон возглавляет зачёт гонок преследования после своей победы в женской гонке преследования в рамках второго этапа Кубка мира, проходящего в Хохфильцене (Австрия).

На второе место в зачёте пасьютов вышла шведская спортсменка Эльвира Эберг, третье место занимает итальянка Доротея Вирер.

Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Зачёт гонок преследования. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 180 очков.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 110.
3. Доротея Вирер (Италия) – 103.
4. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — 102.
5. Маркета Давидова (Чехия) – 96.
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 84.
7. Денизе Херрман (Германия) – 70.
8. Линн Перссон (Швеция) – 70.
9. Ханна Эберг (Швеция) – 67.
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 64.

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