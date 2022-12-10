Карим Халили лидирует в общем зачёте Кубка России по биатлону
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Российский биатлонист Карим Халили возглавляет общий зачёт Кубка России после победы в гонке преследования в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Второе место в общем зачёте занимает Даниил Серохвостов, третье место у Ивана Колотова.
Напомним, накануне Халили выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России. Вторым к финишу пришёл Александр Поварницын. Бронзовую награду завоевал Даниил Серохвостов.
Кубок России по биатлону. Мужчины. Общий зачёт
1. Карим Халили — 242 очка.
2. Даниил Серохвостов — 216.
3. Иван Колотов — 193.
4. Роман Ерёмин — 174.
5. Эдуард Латыпов — 169.
6. Никита Поршнев — 160.
7. Александр Поварницын — 153.
8. Василий Томшин — 135.
9. Александр Корнев — 133.
10. Андрей Вьюхин — 131.
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