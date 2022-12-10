Карим Халили лидирует в общем зачёте Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Карим Халили возглавляет общий зачёт Кубка России после победы в гонке преследования в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Второе место в общем зачёте занимает Даниил Серохвостов, третье место у Ивана Колотова.

Напомним, накануне Халили выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России. Вторым к финишу пришёл Александр Поварницын. Бронзовую награду завоевал Даниил Серохвостов.

Кубок России по биатлону. Мужчины. Общий зачёт



1. Карим Халили — 242 очка.

2. Даниил Серохвостов — 216.

3. Иван Колотов — 193.

4. Роман Ерёмин — 174.

5. Эдуард Латыпов — 169.

6. Никита Поршнев — 160.

7. Александр Поварницын — 153.

8. Василий Томшин — 135.

9. Александр Корнев — 133.

10. Андрей Вьюхин — 131.