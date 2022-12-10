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Видеообзор победы сборной Норвегии в эстафете на втором этапе Кубка мира

Видеообзор победы сборной Норвегии в эстафете на втором этапе Кубка мира
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В Хохфильцене (Австрия) прошла мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её выиграла сборная Норвегии. Для норвежцев это вторая победа в эстафете подряд.

Трансляция Кубка мира по биатлону доступна в Okko.

Биатлон. Кубок мира, второй этап. Хохфильцен. Эстафета, мужчины. 4x7,5 км

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Филип Фьельд Андерсен, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:18.02,6 (1 штрафной круг + 7 промахов).
2. Швеция (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг, Себастиан Самуэльссон) – отставание 20,0 секунды (8 промахов).
3. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Роман Рес, Бенедикт Долль) + 28,6 (1 штрафной круг + 5 промахов).

Напомним, сборная России решением IBU отстранена от Кубка мира из-за ситуации на Украине.

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