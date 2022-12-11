Тренер сборной России по биатлону: после этапа КР в Уфе состав команды поменяется

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал об изменениях в составе национальной команды после этапа Кубка России в Уфе.

«Конечно, мы следим за общим зачётом Кубка России. После этапа в Уфе будет ротация состава сборной. Попадают первые 10 человек по рейтингу и шесть человек проходят по решению тренерского совета. Мы будем смотреть с позиции перспективности того или иного спортсмена. Также останется два состава и Халили с Серохвостовым в третьей группе», — передаёт слова Каминского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU). На прошедшем масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени победу одержал Даниил Серохвостов.