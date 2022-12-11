Серохвостов: если бы сегодня рядом ехали Халили или Поварницын, всё равно бы их обыграл

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о своей победе в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.
«Я бы не сказал, что сегодня был реванш за гонку преследования. Я плохой финишёр, и у меня вчера не было шансов в финишном створе. Если бы я был ближе — я убежал бы на дистанции. Но сегодня была другая гонка. Если бы рядом со мной ехали Карим Халили и Саша Поварницын, и я бы их обыграл, — это был бы реванш.
Старт сезона оценил бы удовлетворительно. Летом я много пропустил, лежал в больнице, восстанавливался, так что после такого состояния, думаю, хорошее начало сезона. Буквально перед первым этапом Кубка России я валялся с антибиотиками, но сейчас иммунитет справляется, всё нормально. Но я осторожно отношусь ко всему: меньше контактирую с людьми, надеваю маску, пью витамины, чтобы иммунитет держался.
Конечно, ещё есть куда расти. Думаю, после новогоднего сбора на Кубке Содружества я буду в намного более хорошей форме, чем сейчас. Надеюсь, что в этом сезоне ещё покажу, на что способен», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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