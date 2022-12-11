Серохвостов приблизился к Халили в общем зачёте Кубка России после победы в масс-старте

Российский биатлонист Даниил Серохвостов после победы в масс-старте на 3-м этапе Кубка России в Тюмени сократил отставание от лидера рейтинга Карима Халили до девяти очков в общем зачёте турнира. На третьем месте расположился Иван Колотов, на счету которого 247 очков.
Напомним, до этого, 10 декабря, Халили выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России. Вторым к финишу пришёл Александр Поварницын. Бронзовую награду завоевал Даниил Серохвостов.
Кубок России по биатлону. Мужчины. Общий зачёт
1. Карим Халили — 285 очка.
2. Даниил Серохвостов — 276.
3. Иван Колотов — 247.
4. Эдуард Латыпов — 217.
5. Никита Поршнев — 188.
6. Роман Ерёмин — 187.
7. Александр Поварницын — 185.
8. Александр Корнев — 166.
9. Роман Сурнев — 151.
10. Андрей Вьюхин — 146.
- 11 декабря 2022
-
14:46
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
12:56
-
11:36
-
11:28
-
11:23
-
11:21
-
11:12
-
09:45
- 10 декабря 2022
-
20:42
-
19:57
-
18:58
-
18:46
-
16:59
-
16:11
-
15:54
-
15:17
-
14:01
-
13:18
-
12:33
-
10:55
-
10:47
-
10:40
-
10:34
-
10:10
-
09:35
-
01:49
-
00:54
-
00:43
-
00:38
-
00:15
- 9 декабря 2022
-
23:47
-
22:56