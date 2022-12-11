Серохвостов приблизился к Халили в общем зачёте Кубка России после победы в масс-старте

Российский биатлонист Даниил Серохвостов после победы в масс-старте на 3-м этапе Кубка России в Тюмени сократил отставание от лидера рейтинга Карима Халили до девяти очков в общем зачёте турнира. На третьем месте расположился Иван Колотов, на счету которого 247 очков.

Напомним, до этого, 10 декабря, Халили выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России. Вторым к финишу пришёл Александр Поварницын. Бронзовую награду завоевал Даниил Серохвостов.



Кубок России по биатлону. Мужчины. Общий зачёт



1. Карим Халили — 285 очка.

2. Даниил Серохвостов — 276.

3. Иван Колотов — 247.

4. Эдуард Латыпов — 217.

5. Никита Поршнев — 188.

6. Роман Ерёмин — 187.

7. Александр Поварницын — 185.

8. Александр Корнев — 166.

9. Роман Сурнев — 151.

10. Андрей Вьюхин — 146.