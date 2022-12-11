Выиграет ли Йоханнес Бё Кубок мира по биатлону в сезоне-2022/2023?
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В Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё. Для норвежца это третья победа в Австрии: ранее он выиграл спринт и эстафету в составе сборной Норвегии. C 389 очками норвежец лидирует в общем зачёте Кубка мира, опережая на 64 балла своего соотечественника Стурла Холм Легрейд.
Сезон-2022/2023 в Кубке мира по биатлону состоит из 10 этапов и закончится в марте 2023 года. Седьмым этапом станет чемпионат мира в Оберхофе (Германия).
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выиграет ли Йоханнес Бё Кубок мира по биатлону в сезоне-2022/2023?
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