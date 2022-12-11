Видеообзор победы Йоханнеса Бё в пасьюте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене
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В Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё.
Бё допустил два промаха и на целых 47,9 секунды опередил соотечественника, Стурлу Холм Легрейда.
Для норвежца это уже третья победа в Австрии: ранее он выиграл спринт и эстафету в составе сборной Норвегии. Также младший Бё сделал второй победный дубль в этом сезоне (выиграл связки спринт-пасьют).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами соревнования.
Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
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