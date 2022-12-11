«Думаю, сказываются тренировки на тредбане». Йоханнес Бё — о доминировании в Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё после сегодняшней победы в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) предположил, что является причиной его превосходства над соперниками в нынешнем сезоне.
Напомним, для норвежца это третья победа в Австрии: ранее он выиграл спринт и эстафету в составе сборной Норвегии. Также младший Бё сделал второй победный дубль в этом сезоне (выиграл связки спринт-пасьют).
«Думаю, сказываются тренировки на тредбане (беговая дорожка для лыжников и биатлонистов — прим. «Чемпионата»). Самая большая разница в том, что я лучше выдерживаю гонки. Смотрю на свою же технику: когда я начинаю уставать, мне удаётся лучше стоять в правильных позициях, а это помогает мне сохранять скорость», — сказал Бё в интервью NRK.
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