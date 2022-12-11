Стурла Холм Легрейд — о Йоханнесе Бё: нам нужно смириться с тем, что он — лучший в мире
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, занявший второе место в сегодняшней гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), высказался об именитом соотечественнике, пятикратном олимпийском чемпионе Йоханнесе Бё, выигравшем этот пасьют.
«На данный момент он лучший в мире, непобедимый. Всем нам просто нужно смириться с этим», — сказал Легрейд в интервью NRK.
Для Йоханнеса Бё это уже третья победа в Хохфильцене: ранее он выиграл спринт и эстафету в составе сборной Норвегии. Также младший Бё сделал второй победный дубль в этом сезоне (выиграл связки спринт-пасьют).
Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
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