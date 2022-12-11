Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: четвёрка лидеров осталась неизменной

Сегодня в Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал его соотечественник, Стурла Холм Легрейд. Третье место занял француз Эмильен Жаклен.

По итогам соревнований первая четвёрка общего зачёта Кубка мира осталась неизменной.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины.

Йоханнес Бё (Норвегия) — 389. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 325. Эмильен Жаклен (Франция) — 253. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 199. Мартин Понсилуома (Швеция) — 194. Никлас Хартвег (Швейцария) — 189. Роман Рес (Германия) — 171. Кентен Фийон Майе (Франция) — 170. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 155. Йеспер Нелин (Швеция) — 151.