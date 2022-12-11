Зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин в пасьюте: Майе ворвался в пятёрку

Сегодня в Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал его соотечественник, Стурла Холм Легрейд. Третье место занял француз Эмильен Жаклен.



По итогам соревнований первая четвёрка зачёта Кубка мира в пасьюте осталась неизменной. Однако прошлогодний победитель Кубка мира, Кентен Фийон Майе, поднялся в пятёрку. В сегодняшней гонке француз занял четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт в пасьюте. Мужчины.