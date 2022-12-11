Зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин в пасьюте: Майе ворвался в пятёрку
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Сегодня в Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал его соотечественник, Стурла Холм Легрейд. Третье место занял француз Эмильен Жаклен.
По итогам соревнований первая четвёрка зачёта Кубка мира в пасьюте осталась неизменной. Однако прошлогодний победитель Кубка мира, Кентен Фийон Майе, поднялся в пятёрку. В сегодняшней гонке француз занял четвёртое место.
Биатлон. Кубок мира. Зачёт в пасьюте. Мужчины.
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 180.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 150.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 120.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 82.
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 81.
- Никлас Хартвег (Швейцария) — 69.
- Фабьен Клод (Франция) — 66.
- Йеспер Нелин (Швеция) — 60.
- Тарьей Бё (Норвегия) — 57.
- Яков Фак (Словения) — 56.
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