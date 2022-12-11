Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин в пасьюте: Майе ворвался в пятёрку

Зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин в пасьюте: Майе ворвался в пятёрку
Комментарии

Сегодня в Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал его соотечественник, Стурла Холм Легрейд. Третье место занял француз Эмильен Жаклен.

По итогам соревнований первая четвёрка зачёта Кубка мира в пасьюте осталась неизменной. Однако прошлогодний победитель Кубка мира, Кентен Фийон Майе, поднялся в пятёрку. В сегодняшней гонке француз занял четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт в пасьюте. Мужчины.

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 180.
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 150.
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 120.
  4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 82.
  5. Кентен Фийон Майе (Франция) — 81.
  6. Никлас Хартвег (Швейцария) — 69.
  7. Фабьен Клод (Франция) — 66.
  8. Йеспер Нелин (Швеция) — 60.
  9. Тарьей Бё (Норвегия) — 57.
  10. Яков Фак (Словения) — 56.
Новость по теме
«Думаю, сказываются тренировки на тредбане». Йоханнес Бё — о доминировании в Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022