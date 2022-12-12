Истомин рассказал, в чём сильные качества победительницы масс-старта Гореевой

Старший тренер женской сборной России Артём Истомин поделился мыслями об успехе Анастасии Гореевой, которая выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени.
«Настя Гореева умеет бежать финишные круги на морально-волевых и концентрироваться на рубеже, что показала её стрельба до преследования, когда она три гонки прошла с чистой стрельбой, а это уже говорит об определённом уровне, которого она достигла. Другое дело, что её функциональная готовность не на том уровне, чтобы с начала дистанции задавать высокий темп, как может делать та же Лиза Каплина», — цитирует Истомина Metaratings.
Также тренер сборной России высказался о прогрессе Елизаветы Каплиной.
«Я ещё летом говорил о том, что мне нравится, как работает Каплина. Мы по тренировкам видим, как она прогрессирует. Валерий Павлович Захаров тоже прав, когда отметил, что за последний год она сконцентрировалась на работе и тренировках и сама хочет прогрессировать. Её личное рвение и концентрация на работе и позволили ей сделать этот шаг вперёд. На самом деле она сильная и талантливая спортсменка, которая может выступать ещё сильнее», — сказал специалист.
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