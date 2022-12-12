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Тренер сборной ответил на вопрос о шансах российских биатлонисток на медали на Кубке мира

Тренер сборной ответил на вопрос о шансах российских биатлонисток на медали на Кубке мира
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Старший тренер женской сборной России Артём Истомин рассказал, смогли бы биатлонистки национальной команды взять медали на Кубке мира.

«Сейчас сложно провести аналитику, смогли бы спортсменки моей группы бороться за медали на Кубке мира, потому что даже банально уровень скольжения совершенно разный, высота. Я проверял время прохождения дистанции у девушек, у мужчин здесь и на Кубке мира. Здесь, допустим, Лиза Каплина проехала спринт с таким результатом, с которым она бы немного проиграла лидерам на Кубке мира. Но мы же понимаем, что там совсем другой уровень, вы сами можете увидеть, как сейчас там бегут девочки.

У нас есть Динара Алимбекова, которая конкурировала с лидерами в прошлом году, и она для нас ориентир как в техническом плане, так и в тактическом плане прохождения дистанции», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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