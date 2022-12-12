«Спортсмен должен быть эгоистом». Тренер сборной России по биатлону — о поведении Роналду

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Надо понимать, что такие звёзды, как Роналду, в различных видах спорта немного эгоистичные. И спортсмен должен быть внутри немного эгоистом. Иначе он просто не будет требовательным к себе и банально не будет хорошо выступать», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, сборная Португалии успешно вышла из группы с первого места, одолев команды Ганы и Уругвая и уступив в не имеющем турнирного значения для команды Роналду матче Южной Корее. В плей-офф португальцы расправились с швейцарскими футболистами, однако не смогли обыграть Марокко и покинули турнир.