Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Через три дня, 15 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.



Третий этап. Анси (Франция)



15 декабря – спринт (мужчины)

16 декабря – спринт (женщины)

17 декабря – гонки преследования (мужчины, женщины)

18 декабря – масс-старт (мужчины, женщины)



Четвёртый этап. Поклюка (Словения)



5 января – спринт (женщины)

6 января – спринт (мужчины)

7 января – гонки преследования (женщины, мужчины)

8 января – сингл-микст, смешанная эстафета



Пятый этап. Рупольдинг (Германия)



11 января – индивидуальная гонка (мужчины, женщины)

13 января – эстафета (мужчины)

14 января – эстафета (женщины)

15 января – масс-старты (мужчины, женщины)



Шестой этап. Антхольц (Италия)



19 января – спринт (женщины)

20 января – спринт (мужчины)

21 января – гонки преследования (женщины, мужчины)

22 января – классические эстафеты (женщины, мужчины)



Чемпионат мира (седьмой этап). Оберхоф (Германия)



8 февраля – смешанная эстафета

10 февраля – спринт (мужчины)

11 февраля – спринт (женщины)

12 февраля – гонки преследования (мужчины, женщины)

14 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

15 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

16 февраля – сингл-микст

18 февраля – эстафета (мужчины, женщины)

19 февраля – масс-старты (женщины, мужчины)



Восьмой этап. Нове-Место (Чехия)



2 марта – спринт (мужчины)

3 марта – спринт (женщины)

4 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)

5 марта – смешанная эстафета, сингл-микст



Девятый этап. Эстерсунд (Швеция)



9 марта – индивидуальные гонки (женщины, мужчины)

11 марта – эстафета (женщины, мужчины)

12 марта – масс-старты (женщины, мужчины)



Десятый этап. Хольменколлен (Норвегия)



16 марта – спринт (мужчины)

17 марта – спринт (женщины)

18 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)

19 марта – масс-старты (мужчины, женщины)