Кубок России по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
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Через три дня, 15 декабря, стартует четвёртый этап Кубка России по биатлону в Уфе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.
- Уфа, Кубок России, IV этап. 15 декабря – индивидуальная гонка (мужчины), 15 декабря – индивидуальная гонка (женщины), 17 декабря – спринт (мужчины), 17 декабря – спринт (женщины), 18 декабря – сингл-микст, 18 декабря – смешанная эстафета.
- Рыбинск, Кубок России, V этап. 12 января – спринт (мужчины), 12 января – спринт (женщины), 13 января – гонка преследования (мужчины), 13 января – гонка преследования (женщины), 15 января – масс-старт (мужчины), 15 января – масс-старт (женщины), 16 января – суперспринт (мужчины), 16 января – суперспринт (женщины).
- Сочи, Кубок России, VI этап. 16 февраля – спринт (мужчины), 16 февраля – спринт (женщины), 18 февраля – гонка преследования (мужчины), 18 февраля – гонка преследования (женщины), 19 февраля – масс-старт (мужчины), 19 февраля – масс-старт (женщины).
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