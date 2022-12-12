Майгуров: на Кубке России в каждой гонке конкуренция, всё смотрю, а Кубок мира нет

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о гонках Кубка России.
«На каждой гонке есть борьба за доли секунды. Это не может не радовать и нас, организаторов, и болельщиков. Очень высокая конкуренция, лидеры постоянно меняются. Я считаю, что стартанули успешно. Да, некоторые гонки были отменены из-за мороза, но сезон длинный, набегаемся.
Эта конкуренция на последних метрах дистанции, которую мы видим на Кубке России, не оставляет равнодушным абсолютно никого, в том числе и спортсменов. Спортсмены выкладываются на 100%, и это, конечно же, даёт большой плюс нашему виду спорта. Удовольствие от гонок получаю, несомненно. Я смотрю Кубок России, Кубок мира не смотрю (улыбается).
Здесь добавилась сборная команда, плюс наши белорусские коллеги. Мы перед собой поставили задачу всё организовывать не ниже уровня Кубка мира. Я считаю, что нам это удаётся. Вопросов со стороны спортсменов точно нет. Они для нас главные действующие лица, и вся наша работа нацелена на них», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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