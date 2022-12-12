«Мой брат лучше вашего». Тарьей Бё опубликовал забавное селфи с Йоханнесом
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в своих социальных сетях селфи с младшим братом, пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё. Он сделал фото после победы Йоханнеса в гонке преследования на втором этапе Кубка мира — 2022/2023, который прошёл в Хохфильцене (Австрия). Милый момент попал в трансляцию соревнований.
«Мой брат лучше вашего», — подписал фото Тарьей, добавив эмодзи «смайлик с глазами-звёздами».
Фото: из личного архива Тарьея Бё
Напомним, лидер Кубка мира Йоханнес выиграл все гонки в Хохфильцене – спринт и пасьют, а также эстафету в составе мужской сборной Норвегии. Отметим, что Тарьей в эстафете не участвовал, в личных гонках он стал 39-м и 16-м соответственно.
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