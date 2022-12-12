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«Нужно было что-то делать». Ветле Шоста Кристиансен побрился налысо ради чистой стрельбы

«Нужно было что-то делать». Ветле Шоста Кристиансен побрился налысо ради чистой стрельбы
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях видео, на котором бреется налысо.

«Нужно было что-то делать… Чистое бритьё = чистая стрельба. По крайней мере, в своей голове я вижу так», — подписал ролик Кристиансен.

Кристиансен провалил второй этап Кубка мира — 2022/2023, который прошёл в Хохфильцене (Австрия). В спринтерской гонке Ветле занял 13-е место с двумя промахами, а в пасьюте откатился на 27-е, допустив пять непопаданий. В мужской эстафете Кристиансен традиционно выступил в роли финишёра: сокомандники привезли Ветле большой отрыв, однако он его растерял, зайдя на штрафной круг после промахов на последней стойке. Несмотря на плохую стрельбу Кристиансена, Норвегия сумела сохранить золото.

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