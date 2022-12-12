Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Норвежский эксперт заявил, что уровень старшего Бё низок для Кубка мира. Тарьей ответил

Норвежский эксперт заявил, что уровень старшего Бё низок для Кубка мира. Тарьей ответил
Комментарии

Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде считает, что уровень трёхкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира Тарьея Бё не соответствует нахождению в составе сборной Норвегии на Кубке мира. Лунде считает, что старший Бё должен на какое-то время сделать перерыв и дать шанс проявить себя Эндре Стрёмсхейму, которые успешно выступает на Кубке IBU.

На прошедшем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Тарьей занял 39-е место в спринте и 16-е в пасьюте. Он не попал в состав команды на эстафету.

«Судя по тому, как он сейчас выступает, кажется, ему нужно сделать перерыв. Место Тарьея в команде должно ставиться под сомнение», — приводит слова Лунде NRK.

«Как я отношусь к подобного рода критике? Я выигрываю то, о чём они понятия не имеют. У нас много хороших спортсменов. Пока в этом году и я, и Ветле (Шоста Кристиансен) выступаем немного ниже своего уровня, особенно в стрельбе. Но все в сборной знают, на что мы способны. Нам просто нужно немного охладить пыл, и людям, которые нас критикуют, тоже. Мы дадим отпор, выиграем», — отреагировал старший Бё.

Кубок мира по биатлону можно завершать. С великим норвежцем всё равно никто не справится Кубок мира по биатлону можно завершать. С великим норвежцем всё равно никто не справится
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022