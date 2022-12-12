Норвежский эксперт заявил, что уровень старшего Бё низок для Кубка мира. Тарьей ответил

Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде считает, что уровень трёхкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира Тарьея Бё не соответствует нахождению в составе сборной Норвегии на Кубке мира. Лунде считает, что старший Бё должен на какое-то время сделать перерыв и дать шанс проявить себя Эндре Стрёмсхейму, которые успешно выступает на Кубке IBU.
На прошедшем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Тарьей занял 39-е место в спринте и 16-е в пасьюте. Он не попал в состав команды на эстафету.
«Судя по тому, как он сейчас выступает, кажется, ему нужно сделать перерыв. Место Тарьея в команде должно ставиться под сомнение», — приводит слова Лунде NRK.
«Как я отношусь к подобного рода критике? Я выигрываю то, о чём они понятия не имеют. У нас много хороших спортсменов. Пока в этом году и я, и Ветле (Шоста Кристиансен) выступаем немного ниже своего уровня, особенно в стрельбе. Но все в сборной знают, на что мы способны. Нам просто нужно немного охладить пыл, и людям, которые нас критикуют, тоже. Мы дадим отпор, выиграем», — отреагировал старший Бё.
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