Эмильен Жаклен выступил в качестве фотографа на тренировке биатлонисток в Анси

Двукратный чемпион мира в гонках преследования, 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен выступил в качестве фотографа на тренировке спортсменов, приуроченной к старту третьего этапа Кубка мира – 2022/2023, который пройдёт в Анси (Франция) с 15 по 18 декабря. Француз опубликовал получившиеся снимки.
При этом Жаклен отметил, что продолжит снимать по ходу грядущего этапа. Он не уточнил, как включит данное занятие в свой график.
«Вы знаете, что, помимо биатлона и велогонок, я очень люблю фотографировать. В этот уикенд я буду подрабатывать на своей второй работе. Смотрите мои фотографии», — сказал Жаклен в социальных сетях.
Жаклен занимает третью строчку в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023, он уступает лишь норвежцам Стурле Холм Легрейду и Йоханнесу Бё.
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