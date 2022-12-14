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Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
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С 15 по 18 декабря в Анси (Франция) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

  • 15 декабря

16:10 — Мужчины, 10 км, спринт

  • 16 декабря

16:15 — Женщины, 7,5 км, спринт

  • 17 декабря

14:10 — Мужчины. 12.5 км, Гонка преследования

16:15 — Женщины, 10 км, гонка преследования

  • 18 декабря

14:10 — Мужчины. 15 км, Масс-старт

16:15 — Женщины. 12.5 км, Масс-старт

На данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует француженка Жулия Симон.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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