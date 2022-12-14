Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
Поделиться
С 15 по 18 декабря в Анси (Франция) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
- 15 декабря
16:10 — Мужчины, 10 км, спринт
- 16 декабря
16:15 — Женщины, 7,5 км, спринт
- 17 декабря
14:10 — Мужчины. 12.5 км, Гонка преследования
16:15 — Женщины, 10 км, гонка преследования
- 18 декабря
14:10 — Мужчины. 15 км, Масс-старт
16:15 — Женщины. 12.5 км, Масс-старт
На данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует француженка Жулия Симон.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
10:21
-
10:08
- 13 декабря 2022
-
20:18
-
19:53
-
18:58
- 12 декабря 2022
-
22:13
-
19:54
-
17:49
-
15:44
-
15:00
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
10:32
-
10:12
- 11 декабря 2022
-
23:28
-
23:07
-
22:41
-
22:23
-
18:49
-
17:34
-
16:50
-
14:46
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
12:56
-
11:36
-
11:28
-
11:23
-
11:21
-
11:12
-
09:45
- 10 декабря 2022
-
20:42
Партнерский контент