Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

С 15 по 18 декабря в Анси (Франция) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

15 декабря

16:10 — Мужчины, 10 км, спринт

16 декабря

16:15 — Женщины, 7,5 км, спринт

17 декабря

14:10 — Мужчины. 12.5 км, Гонка преследования

16:15 — Женщины, 10 км, гонка преследования

18 декабря

14:10 — Мужчины. 15 км, Масс-старт

16:15 — Женщины. 12.5 км, Масс-старт

На данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует француженка Жулия Симон.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.