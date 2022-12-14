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Клод: гонки в Ле Гран Борнане всегда особенные

Клод: гонки в Ле Гран Борнане всегда особенные
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Французский биатлонист Фабьен Клод поделился ожиданиями от домашнего этапа Кубка мира в Анси/Ле Гран Борнане, который пройдёт с 15 по 18 декабря.

«Я счастлив быть в Ле Гран Борнане. Возвращение из Австрии в воскресенье было катастрофическим из-за задержек рейсов. Но физически я в порядке, так что не могу дождаться выступления.

Думаю, мы все готовы, в последних гонках не так давно в Хохфильцене мы были хороши, набираем обороты.

Так что, если бы мы смогли провести здесь сумасшедшие выходные, это было бы здорово. Мы знаем, что конкуренция жёсткая, поэтому вам стоит присутствовать здесь в этот день. Гонки здесь, в Ле Гран Борнане, перед такой аудиторией, всегда особенные», — сказал Клод в интервью Le Dauphine Libere.

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