Клод: гонки в Ле Гран Борнане всегда особенные
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Французский биатлонист Фабьен Клод поделился ожиданиями от домашнего этапа Кубка мира в Анси/Ле Гран Борнане, который пройдёт с 15 по 18 декабря.
«Я счастлив быть в Ле Гран Борнане. Возвращение из Австрии в воскресенье было катастрофическим из-за задержек рейсов. Но физически я в порядке, так что не могу дождаться выступления.
Думаю, мы все готовы, в последних гонках не так давно в Хохфильцене мы были хороши, набираем обороты.
Так что, если бы мы смогли провести здесь сумасшедшие выходные, это было бы здорово. Мы знаем, что конкуренция жёсткая, поэтому вам стоит присутствовать здесь в этот день. Гонки здесь, в Ле Гран Борнане, перед такой аудиторией, всегда особенные», — сказал Клод в интервью Le Dauphine Libere.
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