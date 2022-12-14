Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Майе рассказал, какой результат станет для него успешным на этапе Кубка мира в Анси

Майе рассказал, какой результат станет для него успешным на этапе Кубка мира в Анси
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе перед третьим этапом Кубка мира в Анси/Ле Гран Борнан рассказал, какой результат он воспримет как успешный на этой неделе.

«Успешная неделя для меня — это три подиума с победой», — сказал Майе в интервью France Bleu.

Французский этап Кубка мира пройдёт с 15 по 18 декабря.

Лидером общего зачёта Кубка мира – 2022/2023 у мужчин является пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё, у которого на данный момент 389 очков. Кентен Фийон Майе со 170 очками занимает восьмую строчку.

У женщин лидирует француженка Жулия Симон, в активе которой 310 набранных очков.

«У меня мурашки по коже». Французская биатлонистка творит на Кубке мира удивительные вещи «У меня мурашки по коже». Французская биатлонистка творит на Кубке мира удивительные вещи
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022