Майе рассказал, какой результат станет для него успешным на этапе Кубка мира в Анси

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе перед третьим этапом Кубка мира в Анси/Ле Гран Борнан рассказал, какой результат он воспримет как успешный на этой неделе.

«Успешная неделя для меня — это три подиума с победой», — сказал Майе в интервью France Bleu.

Французский этап Кубка мира пройдёт с 15 по 18 декабря.

Лидером общего зачёта Кубка мира – 2022/2023 у мужчин является пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё, у которого на данный момент 389 очков. Кентен Фийон Майе со 170 очками занимает восьмую строчку.

У женщин лидирует француженка Жулия Симон, в активе которой 310 набранных очков.