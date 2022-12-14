Майе рассказал, какой результат станет для него успешным на этапе Кубка мира в Анси
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Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе перед третьим этапом Кубка мира в Анси/Ле Гран Борнан рассказал, какой результат он воспримет как успешный на этой неделе.
«Успешная неделя для меня — это три подиума с победой», — сказал Майе в интервью France Bleu.
Французский этап Кубка мира пройдёт с 15 по 18 декабря.
Лидером общего зачёта Кубка мира – 2022/2023 у мужчин является пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё, у которого на данный момент 389 очков. Кентен Фийон Майе со 170 очками занимает восьмую строчку.
У женщин лидирует француженка Жулия Симон, в активе которой 310 набранных очков.
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