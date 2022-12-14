Появился старт-лист мужского спринта в рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на мужскую спринтерскую гонку в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023, который завтра, 15 декабря, стартует в Анси (Франция).

Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Анси. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Кентен Фийон Майе (Франция)

9. Роман Рес (Германия)

12. Никлас Хартвег (Швейцария)

13. Андрей Расторгуев (Латвия)

14. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

15. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

17. Мартин Понсилуома (Швеция)

20. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия)

23. Эмильен Жаклен (Франция)

27. Йоханнес Бё (Норвегия)

31. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

44. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

48. Тарьей Бё (Норвегия).

Напомним, российские биатлонисты решением IBU отстранены от КМ из-за ситуации на Украине.