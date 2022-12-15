Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на 4-м этапе КР, Латыпов — второй

Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на 4-м этапе КР, Латыпов — второй
Комментарии

Российский биатлонист Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на 20 км на четвёртом этапе Кубка России – 2022/2023 в Уфе.

Александр Поварницын прошёл дистанцию за 51 минуту 55,9 секунды, допустив один промах. Вторым стал Эдуард Латыпов. Третье место занял Ильназ Мухамедзянов.

Биатлон. Уфа. Кубок России. Четвёртый этап. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 15 декабря

  1. Александр Поварницын – 51.55,9 (1 промах).
  2. Эдуард Латыпов +48,9 (2).
  3. Ильназ Мухамедзянов +1.12,9 (2).
  4. Карим Халили +1.29,2 (1).
  5. Кирилл Бажин +1.55,8 (1).
  6. Дмитрий Абашев +2.09,4 (1).
  7. Андрей Вьюхин +2.17,6 (3).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

«Дали лимон — делай из него лимонад». Кубок России по биатлону реально круче Кубка мира «Дали лимон — делай из него лимонад». Кубок России по биатлону реально круче Кубка мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022