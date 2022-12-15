Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на 4-м этапе КР, Латыпов — второй

Российский биатлонист Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на 20 км на четвёртом этапе Кубка России – 2022/2023 в Уфе.

Александр Поварницын прошёл дистанцию за 51 минуту 55,9 секунды, допустив один промах. Вторым стал Эдуард Латыпов. Третье место занял Ильназ Мухамедзянов.

Биатлон. Уфа. Кубок России. Четвёртый этап. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. 15 декабря

Александр Поварницын – 51.55,9 (1 промах). Эдуард Латыпов +48,9 (2). Ильназ Мухамедзянов +1.12,9 (2). Карим Халили +1.29,2 (1). Кирилл Бажин +1.55,8 (1). Дмитрий Абашев +2.09,4 (1). Андрей Вьюхин +2.17,6 (3).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.