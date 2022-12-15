Ильназ Мухамедзянов заявил, что пропустит эстафеты на этапе Кубка России в Уфе

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на 20 км в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2022/2023.

«Первыми тремя рубежами очень доволен, последним – 50 на 50. Что случилось на стойке? Нет, я не дрогнул, просто накопилась усталость. Плюс мне жена подарила большой набор кофе и сказала, что обязательно нужно выпить сегодня один дрип-пакет, иначе бы был пропущен один день адвент-календаря. Я и подумал об этом на последней стрельбе. Мысли о семье, о любимом напитке – так что, бывает (улыбается). Нравится в Уфе выступать, главный плюс – до дома недалеко. Планирую бежать тут все личные гонки, эстафеты пропущу», — передаёт слова Мухамедзянова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.