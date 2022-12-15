Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022 по футболу
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов поделился, за кого он будет болеть в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. В финале катарского турнира встретятся сборные Аргентины и Франции.
«В финал вышли сильные команды, жду интересное противостояние. Я, наверное, за Аргентину. Франция уже была чемпионом мира, так что пусть по очереди будут. Но пусть победит сильнейший», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира — 2022 одолела национальную команду Марокко со счётом 2:0. За день до этого в первой игре в рамках 1/2 финала сборная Аргентины разгромила команду Хорватии (3:0). Сборная Франции является действующим победителем турнира.
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