Анастасия Гореева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 4-м этапе КР

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 15 км на четвёртом этапе Кубка России – 2022/2023 в Уфе.
«Четвёртый рубеж — коварный. Казалось бы, что сложного стрельнуть ещё один ноль? Но не получается. И как я вижу, пока вообще никому не удалось пройти его чисто. Конечно, я очень расстроилась, что у меня было два штрафа. Думала, что меня отбросят в середину протокола, и удивилась, что я вышла лидером, потому что девчонки тоже немножко нервничают и не справляются со стрельбой.
Хорошо ли я готова ходом? Я бы оценила своё состояние как среднее. Буду набирать форму к главным стартам.
На финишном круге думала о том, что силы ещё есть и нужно бороться до конца. Думала о том, что стартовала в начале и за мной много участниц — все достаточно сильные. Так что надо было бороться до последних сантиметров», — передаёт слова Гореевой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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