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Кентен Фийон Майе — о Жулии Симон: у неё тот же статус, что у Йоханнеса Бё среди мужчин

Кентен Фийон Майе — о Жулии Симон: у неё тот же статус, что у Йоханнеса Бё среди мужчин
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Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе сравнил свою соотечественницу Жулию Симон с норвежцем Йоханнесом Бё.

«Жулия отлично выступает. Она хорошо поработала над стрельбой из положения лёжа, обретает уверенность и показывает невероятные результаты.

На данный момент у Жулии тот же статус, что у Йоханнеса Бё среди мужчин. В целом, если она точна на стрельбе, мало кто может её победить.

Приятно видеть, что лидер у женщин представляет Францию. Я поздравляю Жулию, потому что она трудяга. Ей не всегда было легко на Кубке мира, и я очень хочу, чтобы она продолжала в том же духе до конца сезона», – приводит слова Майе Nordic Magazine.

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