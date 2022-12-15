Кентен Фийон Майе — о Жулии Симон: у неё тот же статус, что у Йоханнеса Бё среди мужчин

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе сравнил свою соотечественницу Жулию Симон с норвежцем Йоханнесом Бё.

«Жулия отлично выступает. Она хорошо поработала над стрельбой из положения лёжа, обретает уверенность и показывает невероятные результаты.



На данный момент у Жулии тот же статус, что у Йоханнеса Бё среди мужчин. В целом, если она точна на стрельбе, мало кто может её победить.



Приятно видеть, что лидер у женщин представляет Францию. Я поздравляю Жулию, потому что она трудяга. Ей не всегда было легко на Кубке мира, и я очень хочу, чтобы она продолжала в том же духе до конца сезона», – приводит слова Майе Nordic Magazine.