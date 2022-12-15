Казакевич объяснила неудачные результаты в сезоне

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала собственные результаты в этом сезоне, сославшись на неспособность собрать все компоненты биатлона в одно целое.
Сегодня Казакевич заняла четвертое место в индивидуальной гонке на четвертом этапе Кубка России в Уфе, допустив три промаха на стрельбе.
«Конечно, я стремлюсь к успеху в общем зачете Кубка России. Хотя главным на данный момент для меня является борьба за победу в каждой гонке, а общий зачет – уже само собой разумеющееся. Пока я хожу вокруг да около. Если не получается на рубеже, то получается на дистанции. Если не получается на дистанции – получается на рубеже. Пока не удается собрать все в кучу и показать достойный результат.
Мне сложно сказать, почему сегодня в части лыжного хода не все получилось. Уже с первого круга были не самые лучшие ощущения на лыжне именно по мышцам. Мои ноги не позволяли бежать очень резко и быстро. Можно сказать, что я «плыла» все пять кругов. Не смогла выдать хороший финиш, только последние полтора километра пошла чуть быстрее, но все равно получилась монотонная работа. С таким ходом было тяжело бороться. Мне кто-то рассказал из знакомых, что Вика Сливко в интервью назвала мои ноги самыми быстрыми в российском биатлоне. Не могу сказать, что сейчас это так. Я рассчитываю, что буду работать ногами гораздо быстрее. В декабре мне не удается показать то, над чем я так много работала в подготовительный период», – приводит слова Казакевич «РИА Новости».
На данный момент Ирина Казакевич занимает четвертую позицию в женском общем зачете Кубка России с 250 очками, отставая от лидирующей Виктории Сливко на 49 баллов.
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