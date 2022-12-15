Общий зачёт Кубка России — 2022/2023 у мужчин: Халили лидирует, Серохвостов — третий

Сегодня состоялась мужская индивидуальная гонка на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Уфе. Победителем гонки стал Александр Поварницын, второе место занял Эдуард Латыпов, а закрыл список призёров Ильназ Мухамедзянов. Общий зачёт Кубка России у мужчин после этой гонки особо не изменился и выглядит следующим образом.



Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.



1. Саид Каримулла Халили (Москва) — 328.

2. Иван Колотов (Пермский край) — 277.

3. Даниил Серохвостов (Новосибирская – Алтайский) — 276.

4. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 271..

5. Александр Поварницын (Тюменская область) — 245

6. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 220.

7. Александр Корнев (Удмуртская Республика) — 191.

7. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) — 191.

9. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 187.

10. Андрей Вьюхин (Тюменская область) — 180.