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Общий зачёт Кубка России — 2022/2023 у мужчин: Халили лидирует, Серохвостов — третий

Общий зачёт Кубка России — 2022/2023 у мужчин: Халили лидирует, Серохвостов — третий
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Сегодня состоялась мужская индивидуальная гонка на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Уфе. Победителем гонки стал Александр Поварницын, второе место занял Эдуард Латыпов, а закрыл список призёров Ильназ Мухамедзянов. Общий зачёт Кубка России у мужчин после этой гонки особо не изменился и выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.

1. Саид Каримулла Халили (Москва) — 328.
2. Иван Колотов (Пермский край) — 277.
3. Даниил Серохвостов (Новосибирская – Алтайский) — 276.
4. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 271..
5. Александр Поварницын (Тюменская область) — 245
6. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 220.
7. Александр Корнев (Удмуртская Республика) — 191.
7. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) — 191.
9. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 187.
10. Андрей Вьюхин (Тюменская область) — 180.

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