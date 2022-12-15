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Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
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На третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Анси (Франция), были разыграны медали в спринте на 10 км среди мужчин.

Уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бё, на 17,6 секунды опередивший соотечественника, Стурлу Холма Легрейда. Третье время у немца Бенедикта Долля. Отметим, что все призёры не допустили промахов на двух огневых рубежах.

Пятый результат показал выступающий за Южную Корею Тимофей Лапшин, также стрелявший точно.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Мужчины. Спринт, 10 км.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 22.52,2 (0 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 17,6 (0).
3. Бенедикт Долль (Германия) +38,8 (0).
4. Мартин Понсилуома (Швеция) +52,1 (1).
5. Тимофей Лапшин (Южная Корея) +59,9 (0).
6. Михал Крчмарж (Чехия) +1.00,2 (0).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 3, Анси, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
15 декабря 2022, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
22:52.2
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+17.6
3
Бенедикт Долль
Германия
+38.8
Комментарии
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