Йоханнес Бё посвятил пост 60-й победе в гонках Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё посвятил пост победе в спринте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Это победа стала для Йоханнеса 60-й на Кубке мира. Всего на счету Бё-младшего 96 подиумов (60-21-15).

«№ 60! Спасибо моей жене, семье, спонсорам и товарищам по команде за то, что сделали это возможным!

Моя любимая гонка в этом году — это спринт здесь, в Ле-Гран-Борнан. Очень горжусь сегодняшней гонкой! Также очень хорошую гонку провёл Стурла — не знаю, как долго смогу удерживать его позади. С отличными лыжами и прекрасной стрельбой я финишировал первым! Да!!!» — написал Бё в соцсетях.

Соотечественник Бё, Стурла Холм Легрейд, занял второе место в спринте в Анси, отстав от Йоханнеса на 17,6 секунды. Оба стреляли без промахов. Легрейд занимает второе место в спринтерском и общем зачёте Кубка мира, уступая только Бё.