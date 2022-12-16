Бьорндален — о Бё: уровень, который сейчас показывает Йоханнес, не имеет аналогов

Бывший биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал последние результаты своего соотечественника Йоханнеса Бё, восхитившись его навыками.
«Йоханнес мог бы участвовать в чемпионате по стрельбе. Он полностью изменился, если сравнить с тем, как он раньше ошибался на стрельбе из положения лёжа. Тот уровень, который сейчас показывает Йоханнес, не имеет аналогов.
Если говорить о гонке в биатлоне, то стоит помнить ряд факторов. У вас должно быть хорошее снаряжение, хорошие лыжи. У вас должна быть отличная физическая форма и хорошая техника. Фантастическая стрельба. Йоханнес проходит гонку за гонкой с безупречным исполнением. Теперь у этого человека нет слабостей. Это просто фантастика», — цитирует Бьорндалена NRK.
- 16 декабря 2022
-
10:39
-
10:10
-
01:50
- 15 декабря 2022
-
20:30
-
18:17
-
18:03
-
17:18
-
17:04
-
16:48
-
16:13
-
14:23
-
13:20
-
13:03
-
11:12
-
11:00
-
10:55
-
10:43
-
10:38
-
10:25
-
10:07
- 14 декабря 2022
-
22:27
-
22:15
-
16:54
-
16:34
-
14:19
-
10:21
-
10:08
- 13 декабря 2022
-
20:18
-
19:53
-
18:58
- 12 декабря 2022
-
22:13
-
19:54
-
17:49
-
15:44
-
15:00