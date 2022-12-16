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Бьорндален — о Бё: уровень, который сейчас показывает Йоханнес, не имеет аналогов

Бьорндален — о Бё: уровень, который сейчас показывает Йоханнес, не имеет аналогов
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Бывший биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал последние результаты своего соотечественника Йоханнеса Бё, восхитившись его навыками.

«Йоханнес мог бы участвовать в чемпионате по стрельбе. Он полностью изменился, если сравнить с тем, как он раньше ошибался на стрельбе из положения лёжа. Тот уровень, который сейчас показывает Йоханнес, не имеет аналогов.

Если говорить о гонке в биатлоне, то стоит помнить ряд факторов. У вас должно быть хорошее снаряжение, хорошие лыжи. У вас должна быть отличная физическая форма и хорошая техника. Фантастическая стрельба. Йоханнес проходит гонку за гонкой с безупречным исполнением. Теперь у этого человека нет слабостей. Это просто фантастика», — цитирует Бьорндалена NRK.

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