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«Бесит». Жаклен — о 13-м месте в спринте на домашнем этапе Кубка мира

«Бесит». Жаклен — о 13-м месте в спринте на домашнем этапе Кубка мира
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Двукратный чемпион мира в гонках преследования 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Анси / Ле Гран Борнан.

В соревнованиях француза подвела стрельба — он допустил в общей сложности три промаха.

«Это расстраивает и бесит. Здесь мне не удалось сохранить над собой контроль, по крайней мере удалось не на 100%, и понятно, что мне это очень дорого обошлось.

Посмотрим, что я смогу сделать в субботу, но, чтобы победить или оказаться на подиуме, думаю, нам придётся подождать до масс-старта в воскресенье.

На трассе мне было весело, кататься тоже, но два норвежца смогли контролировать свою стрельбу. Обидно, я хотел выступить лучше», — сказал Жаклен в интервью Ski-Nordique.

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