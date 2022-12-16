Бьорндален считает, что экс-лыжница Лампич способна завоевать золото на ЧМ по биатлону

Бывший биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален считает, что словенская лыжница Анамария Лампич, которая весной этого года объявила о переходе в биатлон, способна завоевать медаль на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в феврале 2023 года.
«Рикко Гросс побоялся, что на этапе в Анси ей удастся пробежать только одну гонку, потому что если бы она провалила спринт, то пришлось бы пропустить пасьют и масс-старт. Ей нужно больше гонок и опыта. Она очень плохо стреляет, поэтому ей нужно больше тренироваться с высокой нагрузкой. Поэтому она отправилась на Кубок IBU.
Я могу понять объяснение Рикко, но мне всё равно грустно. Все так много говорили о Лампич, ждали её в Анси. Может быть, было слишком много давления. На прошлом этапе она обошла лучших биатлонисток мира, даже Оберг разбила в пух и прах. Херманн-Вик отстала на 50 секунд. Если бы я был на месте немки, то мне бы было неловко.
Думаю, что Лампич может взять золото на чемпионате мира. Если ей удастся закрыть восемь мишеней, она сможет победить. Я действительно думаю, что она будет на подиуме в Оберхофе, это мой прогноз», – приводит слова Бьорндалена TV2.
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