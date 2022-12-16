Истомин рассказал, что российским биатлонистам стоит позаимствовать у Йоханнеса Бё

Старший тренер женской сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, какой компонент подготовки российским биатлонистам стоит позаимствовать у пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё.
«Он не первый год показывает такие результаты. В России бывает, что кто-то ярко покажет себя в одном сезоне, а потом его уже не видно. Йоханнес в начале лета заявил, что будет бороться за кубок. Сейчас можно сказать, что он его себе уже обеспечил. Нам надо к этому стремиться. Надо перестать готовиться к главному старту, а готовиться ко всему сезону, чтобы стабильно хорошо выступать весь год. А у нас раньше все усилия были на главный старт, в итоге же результата не было ни там, ни на обычных этапах Кубка мира», — сказал Истомин в интервью «РИА Новости Спорт».
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