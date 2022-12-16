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«Я действительно шокирован». Бьорндален прокомментировал итоги женского спринта

«Я действительно шокирован». Бьорндален прокомментировал итоги женского спринта
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Восьмикратный олимпийский чемпион легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал результаты состоявшегося сегодня женского спринта на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира в Анси/Ле Гран Борнан (Франция). По итогам гонки сенсационную победу одержала шведская биатлонистка Анна Магнуссон.

Напомним, Магнуссон показала результат 21.04,7, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла её соотечественница Линн Перссон (21.17,5). Третий результат показала представительница Германии Денизе Херрман (21.19,9).

«Сегодня её не было в моём списке претендентов на медаль. Победа Анны – шок, но за такими историями приятно наблюдать. Я никогда не видел подобного, я действительно шокирован», – приводит слова Бьорндалена норвежское издание TV2.

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