Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Симон лидирует, Херрман вышла на второе место

В Анси/Ле Гран Борнан (Франция) сегодня состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Швеции Анна Магнуссон, прошедшая все огневые рубежи без промахов.



Эта победа позволила шведской спортсменке выйти на 11-е место в общем зачёте Кубка мира, минуя сразу 10 промежуточных позиций. Возглавляет таблицу француженка Жулия Симон, финишировавшая в сегодняшнем спринте на 15-й позиции.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины



1. Жулия Симон (Франция) – 336

2. Денизе Херрман (Германия) – 300

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 282

4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 268

5. Линн Перссон (Швеция) – 264

6. Эльвира Эберг (Швеция) – 255

7. Маркета Давидова (Чехия) – 251

8. Ханна Эберг (Швеция) – 239

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 211

10. Доротея Вирер (Италия) – 202

11. Анна Магнуссон (Швеция) – 182

12. Ванесса Фойгт (Германия) – 163.