Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Симон лидирует, Херрман вышла на второе место

В Анси/Ле Гран Борнан (Франция) сегодня состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Швеции Анна Магнуссон, прошедшая все огневые рубежи без промахов.
Эта победа позволила шведской спортсменке выйти на 11-е место в общем зачёте Кубка мира, минуя сразу 10 промежуточных позиций. Возглавляет таблицу француженка Жулия Симон, финишировавшая в сегодняшнем спринте на 15-й позиции.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Жулия Симон (Франция) – 336
2. Денизе Херрман (Германия) – 300
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 282
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 268
5. Линн Перссон (Швеция) – 264
6. Эльвира Эберг (Швеция) – 255
7. Маркета Давидова (Чехия) – 251
8. Ханна Эберг (Швеция) – 239
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 211
10. Доротея Вирер (Италия) – 202
11. Анна Магнуссон (Швеция) – 182
12. Ванесса Фойгт (Германия) – 163.
- 16 декабря 2022
-
22:24
-
22:09
-
21:49
-
21:42
-
21:20
-
17:23
-
14:06
-
13:26
-
10:39
-
10:10
-
01:50
- 15 декабря 2022
-
20:30
-
18:17
-
18:03
-
17:18
-
17:04
-
16:48
-
16:13
-
14:23
-
13:20
-
13:03
-
11:12
-
11:00
-
10:55
-
10:43
-
10:38
-
10:25
-
10:07
- 14 декабря 2022
-
22:27
-
22:15
-
16:54
-
16:34
-
14:19
-
10:21
-
10:08