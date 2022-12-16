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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Симон лидирует, Херрман вышла на второе место

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Симон лидирует, Херрман вышла на второе место
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В Анси/Ле Гран Борнан (Франция) сегодня состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Швеции Анна Магнуссон, прошедшая все огневые рубежи без промахов.

Эта победа позволила шведской спортсменке выйти на 11-е место в общем зачёте Кубка мира, минуя сразу 10 промежуточных позиций. Возглавляет таблицу француженка Жулия Симон, финишировавшая в сегодняшнем спринте на 15-й позиции.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 336
2. Денизе Херрман (Германия) – 300
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 282
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 268
5. Линн Перссон (Швеция) – 264
6. Эльвира Эберг (Швеция) – 255
7. Маркета Давидова (Чехия) – 251
8. Ханна Эберг (Швеция) – 239
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 211
10. Доротея Вирер (Италия) – 202
11. Анна Магнуссон (Швеция) – 182
12. Ванесса Фойгт (Германия) – 163.

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