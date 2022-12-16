Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Магнуссон взлетела на пятое место

В Анси/Ле Гран Борнан (Франция) сегодня состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Швеции Анна Магнуссон, прошедшая все огневые рубежи без промахов.



Эта победа позволила шведской спортсменке подняться на пятое место в спринтерском зачёте Кубка мира, минуя сразу 16 промежуточных позиций. Возглавляет таблицу немка Денизе Херрман, финишировавшая в сегодняшнем спринте на третьей позиции. Занявшая по итогам сегодняшнего спринта вторую ступень пьедестала американка Линн Перссон вышла на второе место спринтерского зачёта.

Биатлон. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины.



1. Денизе Херрман (Германия) – 190 очков

2. Линн Перссон (Швеция) – 166

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 138

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 138

5. Анна Магнуссон (Швеция) – 130

6. Маркета Давидова (Чехия) — 119

7. Эльвира Эберг (Швеция) – 113

8. Жулия Симон (Франция) – 111

9. Доротея Вирер (Италия) – 96

10. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 91.