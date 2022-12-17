Алимбекова поздравила Смольского с днём рождения тортом в виде серебряной медали ОИ

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оригинально поздравила супруга, серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 Антона Смольского с днём рождения. Вчера, 16 декабря, белорусу исполнилось 26 лет.

Основным цветом вечерники стал серебряный, в честь награды Антона с Олимпиады. Праздничный торт и вовсе был скопирован с медали Смольского.

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Ранее стало известно, что сборная Беларуси пропустит четвёртый этап Кубка России – 2022/2023, который пройдёт в Уфе с 15 по 18 декабря.