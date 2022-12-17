Фуркад высказался о 60-й победе Бё на Кубке мира. Йоханнес приблизился к его показателям

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на то, что пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё одержал 60-ю победу на этапах Кубка мира.

60-ю гонку в карьере Йоханнес выиграл на домашнем для Фуркада этапе КМ в Анси, Мартен присутствует там в качестве гостя и эксперта. Интересно, что первая в карьере победа младшего Бё на таком уровне тоже случилась в Анси.

«Это было круто», — написал Фуркад в социальных сетях, добавив эмодзи «мускулы».

Примечательно, что у завершившего карьеру Фуркада 83 победы на этапах КМ. Однако рекордсменом по данному показателю является восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, за свою карьеру он выиграл 95 гонок на КМ.