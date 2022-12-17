Тренер сборной России по биатлону: на Кубке России конкуренция выше, чем на Кубке мира

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о конкуренции на Кубке России и Кубке мира.

«На самом деле российский биатлон сейчас находится на подъёме, мы там не последние люди. Потеря такого количества хороших спортсменов ударила по Кубку мира. У нас их, думаю, сейчас 8-10 точно есть. Я считаю, что в этом году у нас уровень спортсменов даже посильнее стал, чем в прошлом году. В индивидуальной гонке в Уфе победил Поварницын. Мне кажется, что он и на Кубке мира не потерялся бы, в призах был бы с таким ходом и с такой стрельбой.

На Кубке мира мы могли бы выставить сразу два состава, и они оба смотрелись бы достойно. Те, кто попадает сейчас в топ-10 на Кубке России, не хуже пятых или шестых номеров сборных Франции или Германии. Скажу, что на Кубке России конкуренция выше, чем на Кубке мира. Я не говорю, что мы сильнее. Это будет ясно, когда мы сойдёмся. Я говорю именно про конкуренцию, наши старты интереснее смотреть», — цитирует Каминского «РИА Новости Спорт».