Каминский: биатлон превосходит лыжи по популярности, потому что его раскрутило телевидение

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о популярности лыжных гонок и биатлона в стране.

«Я считаю, что биатлон раскрутило телевидение. Конечно, не обошлось тут и без важной роли Дмитрия Губерниева, хотя не один он способствовал росту популярности. Сегодня по популярности биатлон превосходит лыжи.

Как-то едем мы в поезде с призёрами и чемпионом олимпийских игр по лыжам. И там была бабушка, которая их не узнала, зато она всех биатлонистов назвала по фамилиям. Человек 20. Вот вам роль телевидения. Конечно, это помогает. Лыжи у нас совсем не раскручены, хотя возможности для этого есть», — цитирует Каминского «РИА Новости Спорт».

Ранее Юрий Каминский высказался о конкуренции на Кубке России и Кубке мира.