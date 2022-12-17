Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Президент СБР — о победе Корнева в спринте: у нас есть резерв, который вольётся в команду

Президент СБР — о победе Корнева в спринте: у нас есть резерв, который вольётся в команду
Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об организации четвёртого этапа Кубка России по биатлону и поделился мыслями о результатах гонок.

«Закладывали, что всё будет нормально в Уфе. Единственное, лично мне не хватает видеоэкрана, думаю, как и зрителям на трибуне. Мы привыкли к тому, чтобы было видно не только строчку с результатами, но и телевизионную картинку.

Радует сегодняшняя победа Корнева, как и то, что у нас Серохвостов, выступая второй год после юниоров, уже практически является лидером. Не может не радовать то, что у нас есть резерв, который в скором времени уже вольётся в основную команду» — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Александр Корнев на секунду опередил ближайшего преследователя Максима Цветкова и стал победителем спринта на этапе Кубка России в Уфе. Даниил Серохвостов пришёл третьим.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022